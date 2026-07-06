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Civisme fiscal : actions de proximité

Payer ses impôts n'est jamais une décision spontanée. Au Togo comme partout ailleurs, la question revient inlassablement : à quoi sert mon argent ?

la fraude fiscale n'est pas un acte anodin © republicoftogo.com

Payer ses impôts n'est jamais une décision spontanée. Au Togo comme partout ailleurs, la question revient inlassablement : à quoi sert mon argent ?

Certains contribuables choisissent de dissimuler leurs revenus plutôt que d'alimenter un système dont ils doutent de l’efficacité, au risque de se retrouver avec un contrôle fiscal sur les bras.

Face à ce constat, l'Office Togolais des Recettes (OTR) a choisi d'aller au-devant des populations plutôt que d'attendre dans ses bureaux. Des rencontres de sensibilisation sont organisées à travers le pays pour promouvoir le civisme fiscal, indique Nouvelle Opinion.

L'approche est simple mais nécessaire : expliquer, convaincre, rassurer. Montrer aux Togolais que l'impôt finance les routes, les écoles, les hôpitaux et les services publics dont ils bénéficient au quotidien. Car la fraude fiscale n'est pas un acte anodin, elle prive l'État de ressources indispensables au développement du pays et fait peser une charge plus lourde sur ceux qui jouent le jeu.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°964.pdf

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