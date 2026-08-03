Togo-Brésil : une coopération sud-sud à consolider

L'ambassadeur du Brésil au Togo, Luiz Ivaldo Villafañe Gomes Santos, a été reçu la semaine dernière par Faure Essozimna Gnassingbé, rapporte Nouvelle Opinion.

Au cours des échanges, le diplomate brésilien a fait le point sur le partenariat bilatéral, ainsi que sur les perspectives de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, réaffirmant l'engagement de son pays à approfondir cette relation.

Les discussions ont porté sur la promotion d'une coopération sud-sud plus dynamique entre le Brésil et les pays africains, notamment dans les secteurs agricole, culturel et de la formation.