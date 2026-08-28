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Climat et développement : un objectif ambitieux, un chemin encore long

« Le pari gagné de la transition verte », titre Togo Matin. Le journal fait preuve peut-être d'un optimisme excessif. Rien n'est jamais gagné d'avance.

Malgré des avancées réelles, la transformation durable reste un défi de long terme

« Le pari gagné de la transition verte », titre Togo Matin. Le journal fait preuve peut-être d'un optimisme excessif. Rien n'est jamais gagné d'avance.

Transformer la lutte contre le changement climatique en véritable moteur de croissance, de sécurité alimentaire et de bien-être pour les populations, tel est l'objectif affiché du gouvernement. Une ambition légitime, portée par plusieurs avancées récentes, développement des énergies renouvelables, programmes de restauration des paysages forestiers, projets d'agroforesterie et de résilience climatique dans plusieurs régions du pays.

Mais la tâche reste ardue, et il faudra sans doute de nombreuses années d'efforts soutenus pour transformer ces initiatives en résultats durables et mesurables. 

Entre les défis structurels du secteur agricole, la vulnérabilité persistante des populations rurales face aux aléas climatiques et les besoins de financement encore considérables, le chemin vers une véritable transition verte reste semé d'obstacles.

Si les signaux positifs existent, la prudence reste donc de mise.

Information additionnelle

Togo Matin N°1645.pdf

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