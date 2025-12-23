Rubriques

Tendances:
Médias

Comment bien choisir son foie gras

Produit emblématique des fêtes de fin d’année, le foie gras reste incontournable sur les tables festives. Dans son édition parue mardi, L’Économiste livre à ses lecteurs plusieurs conseils pratiques pour réussir son achat et éviter les mauvaises surprises.

Conseils d'achat © republicoftogo.com

Produit emblématique des fêtes de fin d’année, le foie gras reste incontournable sur les tables festives. Dans son édition parue mardi, L’Économiste livre à ses lecteurs plusieurs conseils pratiques pour réussir son achat et éviter les mauvaises surprises.

Premier critère à prendre en compte : la dénomination du produit. Le foie gras entier, composé d’un ou plusieurs lobes entiers, est considéré comme le plus qualitatif. Vient ensuite le foie gras, issu de morceaux assemblés, puis le bloc de foie gras, une préparation reconstituée à la texture plus homogène, souvent plus accessible en termes de prix.

Le journal recommande également de prêter attention au mode de préparation. Le foie gras mi-cuit, conservé au frais, offre une texture fondante et des arômes plus prononcés, mais se conserve moins longtemps. Le foie gras en conserve, stérilisé, peut quant à lui être gardé plusieurs années et développe ses saveurs avec le temps.

Autre élément clé : la liste des ingrédients. Un bon foie gras contient peu d’additifs. Sel, poivre et parfois une touche d’alcool ou d’épices suffisent. Une composition trop longue est souvent synonyme de qualité inférieure.

Enfin, L’Économiste invite les consommateurs à adapter leur choix à l’usage prévu. Pour une entrée raffinée, le foie gras entier est privilégié. Pour des toasts ou des préparations culinaires, le bloc de foie gras peut constituer une alternative satisfaisante.

À l’approche des fêtes, ces repères permettent aux amateurs de foie gras de conjuguer plaisir, qualité et maîtrise du budget, sans sacrifier la tradition qui accompagne les célébrations de fin d’année.

Information additionnelle

L'Economiste N°751.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les parlementaires jouent collectif

Les parlementaires jouent collectif

Le Parlement a adopté lundi le collectif budgétaire, rapporte Le Médium dans son édition du jour. Ce texte appelé aussi loi de finances rectificative, permet au gouvernement d’ajuster le budget en cours d’exécution.

Réforme de la CAN, une opportunité pour les Éperviers

Réforme de la CAN, une opportunité pour les Éperviers

La Confédération africaine de football a décidé de tourner une page importante de son histoire. Selon le journal L’Economiste paru ce jour, son président Patrice Motsepe a annoncé que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) sera désormais organisée tous les quatre ans, à partir de l’édition 2028, mettant ainsi fin au cycle biennal.

Former et insérer les jeunes, une priorité nationale

Former et insérer les jeunes, une priorité nationale

Relève de demain, les jeunes occupent une place stratégique dans la politique de développement du Togo. Plus qu’un simple groupe démographique, ils représentent à la fois un atout majeur et un défi à relever pour l’avenir du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.