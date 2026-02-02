Rubriques

Tendances:
Médias

Une paix laborieuse

Nouvelle Opinion revient lundi sur le déplacement de Faure Gnassingbé à Kigali et Bujumbura. Objectif : tenter de ramener la paix dans l’est de la RDC.

Sur le terrain, les combats se poursuivent © republicoftogo.com

Nouvelle Opinion revient lundi sur le déplacement de Faure Gnassingbé à Kigali et Bujumbura. Objectif : tenter de ramener la paix dans l’est de la RDC.

Un paix a certes été signée, mais sur le terrain, les combats se poursuivent.

Le président du Conseil du Togo est le médiateur de l’Union africaine dans ce conflit.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°943.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.