Une paix laborieuse

Nouvelle Opinion revient lundi sur le déplacement de Faure Gnassingbé à Kigali et Bujumbura. Objectif : tenter de ramener la paix dans l’est de la RDC.

Un paix a certes été signée, mais sur le terrain, les combats se poursuivent.

Le président du Conseil du Togo est le médiateur de l’Union africaine dans ce conflit.