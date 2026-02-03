L’excellence au féminin

Rubriques

Le Grand Prix de l’Excellence a été décerné à Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la présidence du Conseil, à l’occasion des awards Togo Top Impact, rapporte Le Médium paru mardi.

Sandra Ablamba Johnson © DR

Cette distinction vient saluer le parcours et l’engagement de la récipiendaire dans l’action publique. Elle est décrite par le journal comme « une fleur pensante, intelligente et courageuse », une reconnaissance de ses qualités professionnelles et humaines.

À travers cette récompense, les awards Togo Top Impact entendent mettre en lumière les personnalités dont l’influence et l’impact contribuent au rayonnement et au développement du Togo.

