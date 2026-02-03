L’excellence au féminin

Le Grand Prix de l’Excellence a été décerné à Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la présidence du Conseil, à l’occasion des awards Togo Top Impact, rapporte Le Médium paru mardi.

Cette distinction vient saluer le parcours et l’engagement de la récipiendaire dans l’action publique. Elle est décrite par le journal comme « une fleur pensante, intelligente et courageuse », une reconnaissance de ses qualités professionnelles et humaines.

À travers cette récompense, les awards Togo Top Impact entendent mettre en lumière les personnalités dont l’influence et l’impact contribuent au rayonnement et au développement du Togo.