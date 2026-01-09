Conflit de succession chez Castel : Gregory Clerc reste en poste

Le conflit de succession qui secoue le groupe français Castel, propriétaire de BB Togo spécialisé dans les boissons, la bière, les vins et spiritueux, est loin d'être résolu, rapporte Eco & Finances paru vendredi.

Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue jeudi à Singapour, siège de la holding du groupe bordelais, pour tenter de révoquer Gregory Clerc, 41 ans. Cet ex-avocat fiscaliste, devenu directeur général en 2023, cristallise les tensions au sein de l'empire familial.

Mais la manœuvre a échoué. La famille du fondateur n'est pas parvenue à démettre le dirigeant, prolongeant ainsi une bataille interne qui affecte l'un des plus grands groupes de distribution de boissons en Afrique.

Ce bras de fer illustre les difficultés de transmission dans les grandes dynasties familiales, où la gouvernance et les intérêts divergent souvent au fil des générations. Pour BB Togo et les autres filiales africaines du groupe, l'incertitude demeure.