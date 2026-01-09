Rubriques

Tendances:
Médias

Conflit de succession chez Castel : Gregory Clerc reste en poste

Le conflit de succession qui secoue le groupe français Castel, propriétaire de BB Togo spécialisé dans les boissons, la bière, les vins et spiritueux, est loin d'être résolu, rapporte Eco & Finances paru vendredi.

Gregory Clerc (G) en août 2025 à Lomé © DR

Le conflit de succession qui secoue le groupe français Castel, propriétaire de BB Togo spécialisé dans les boissons, la bière, les vins et spiritueux, est loin d'être résolu, rapporte Eco & Finances paru vendredi.

Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue jeudi à Singapour, siège de la holding du groupe bordelais, pour tenter de révoquer Gregory Clerc, 41 ans. Cet ex-avocat fiscaliste, devenu directeur général en 2023, cristallise les tensions au sein de l'empire familial.

Mais la manœuvre a échoué. La famille du fondateur n'est pas parvenue à démettre le dirigeant, prolongeant ainsi une bataille interne qui affecte l'un des plus grands groupes de distribution de boissons en Afrique.

Ce bras de fer illustre les difficultés de transmission dans les grandes dynasties familiales, où la gouvernance et les intérêts divergent souvent au fil des générations. Pour BB Togo et les autres filiales africaines du groupe, l'incertitude demeure.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1308.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

700.000 Togolais soutenus financièrement

700.000 Togolais soutenus financièrement

Le journal Togo Réveil consacre ce vendredi sa une au lancement du programme national de transferts monétaires, une initiative d'envergure du gouvernement.

Le coup de blues de janvier

Le coup de blues de janvier

Les commerçants de la capitale traversent une période difficile. Après l'euphorie des fêtes de fin d'année qui avait dopé les ventes pendant deux semaines, la clientèle s'est raréfiée dans les boutiques et sur les marchés de Lomé, rapporte jeudi Eco & Finances.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.