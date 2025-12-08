Conseils de sécurité

Rubriques

À l’approche des fêtes, les autorités renforcent la sécurité. Le gouvernement a annoncé deux séries de mesures pour limiter les risques d’accidents et encadrer les comportements dangereux.

Pétards et feux d'artifice sont dangereux © republicoftogo.com

Première mesure : interdiction totale des pétards et feux d’artifice.

Deuxième mesure : vigilance accrue face aux incendies, fréquents en fin d’année. Les autorités appellent à l’utilisation de matériel électrique certifié, à des installations sécurisées et à l’extinction des appareils avant toute absence.

Les détails sont à lire lundi dans Togo Matin.

