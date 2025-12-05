Yas pour les pros

Le journal Eco & Finances, paru vendredi, relaie le lancement de Yas Business, la nouvelle filiale de Yas Togo entièrement tournée vers les entreprises. Objectif : accompagner les PME dans leur transformation numérique, un enjeu devenu central pour leur compétitivité.

Selon le quotidien économique, cette nouvelle marque marque une étape importante pour le marché togolais. Yas, désormais propriété du groupe Axian (Madagascar) après le rachat de Togo Télécom à l’État, veut renforcer son positionnement auprès des acteurs professionnels en proposant des solutions adaptées aux besoins modernes des entreprises.