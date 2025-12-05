Rubriques

Tendances:
Médias

Yas pour les pros

Le journal Eco & Finances, paru vendredi, relaie le lancement de Yas Business, la nouvelle filiale de Yas Togo entièrement tournée vers les entreprises. Objectif : accompagner les PME dans leur transformation numérique, un enjeu devenu central pour leur compétitivité.

Pierre‑Antoine Legagneur, directeur général de Yas Togo © DR

Le journal Eco & Finances, paru vendredi, relaie le lancement de Yas Business, la nouvelle filiale de Yas Togo entièrement tournée vers les entreprises. Objectif : accompagner les PME dans leur transformation numérique, un enjeu devenu central pour leur compétitivité.

Selon le quotidien économique, cette nouvelle marque marque une étape importante pour le marché togolais. Yas, désormais propriété du groupe Axian (Madagascar) après le rachat de Togo Télécom à l’État, veut renforcer son positionnement auprès des acteurs professionnels en proposant des solutions adaptées aux besoins modernes des entreprises.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Prévention des incendies : les dates limites enfin connues

Prévention des incendies : les dates limites enfin connues

Le ministère de l’Environnement, des Ressources forestières, de la Protection côtière et du Changement climatique a publié un communiqué précisant les dates limites de la mise à feu précoce sur l’ensemble du territoire.

Nokia va moderniser le réseau de l'opérateur Yas

Nokia va moderniser le réseau de l'opérateur Yas

L’opérateur de téléphonie mobile Yas Togo (ex-Togo Télécom) a signé un partenariat de sept ans avec Nokia afin de moderniser son réseau, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par Togo Matin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.