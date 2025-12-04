Rubriques

Prévention des incendies : les dates limites enfin connues

Le ministère de l’Environnement, des Ressources forestières, de la Protection côtière et du Changement climatique a publié un communiqué précisant les dates limites de la mise à feu précoce sur l’ensemble du territoire.

Un rappel ferme du ministère de l’Environnement © republicoftogo.com

Comme le souligne Waraa dans son édition de jeudi, cette mesure vise avant tout à prévenir les incendies incontrôlés qui ravagent chaque année des milliers d’hectares de forêts et mettent en danger les populations rurales.

Le journal rappelle que ces feux précoces, lorsqu’ils sont encadrés, permettent de limiter les combustibles au sol et ainsi de réduire le risque de sinistres majeurs pendant la saison sèche.
Mais hors période autorisée, la mise à feu devient une infraction, expose à des sanctions et compromet les efforts nationaux de gestion durable des écosystèmes.

Une piqûre de rappel bienvenue à l’approche des mois à risque.

