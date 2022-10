La construction d’une nouvelle route entre le Togo et le Bénin sera financée par une banque britannique avec l’appui de UK Export, l’Agence de crédit à l’export du Royaume Uni, indique vendredi Togo Matin.

Coût de l'appui, 68,6 millions de £.

La route reliera plus de 200.000 personnes vivant dans la région Centrale du Togo avec des liaisons de transport plus sûres et cruciales vers le Bénin, précise le journal.