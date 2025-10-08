Consultations, médicaments, hospitalisation : ce que couvre School Amu

Le programme School Amu prend racine dans les établissements d’enseignement public, apportant avec lui une réponse concrète aux défis de santé que rencontrent des milliers d’élèves. Mis en place pour servir de filet de sécurité sanitaire, il couvre un ensemble de soins de base essentiels.

Un dispositif qui suscite déjà l’adhésion de nombreux parents, selon Le Libéral, qui en parle dans son édition de mercredi.

School Amu a été conçu pour alléger la charge financière des familles face aux problèmes de santé imprévus que peuvent rencontrer les enfants scolarisés. Il ne s’agit pas d’une couverture santé universelle, mais d’un système ciblé, solidaire et préventif, qui fonctionne sur la base de partenariats entre les établissements scolaires, le gouvernement et les prestataires de santé agréés.

L’accès à School Amu est automatique pour les élèves inscrits dans les écoles publiques concernées par le programme.