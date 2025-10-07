Rubriques

Tendances:
Médias

Transformer les vulnérabilités en atouts

L’Afrique de l’Ouest traverse une période de turbulence, marquée par des crises politiques, des tensions sécuritaires, et des fragilités économiques persistantes.

A la croisée des chemins © republicoftogo.com

L’Afrique de l’Ouest traverse une période de turbulence, marquée par des crises politiques, des tensions sécuritaires, et des fragilités économiques persistantes.

Mais pour certains observateurs, cette instabilité pourrait être l’opportunité d’un véritable tournant stratégique.

C’est ce que défend Koffi Sodokin, maître de conférences à l’Université de Lomé, dans une tribune parue dans le journal Imagine Demain. Selon lui, la région se trouve à « un moment charnière » de son histoire contemporaine.

« Malgré les fragilités actuelles, il subsiste une réelle opportunité de refondation ambitieuse, alliant stabilisation proactive, diversification économique et gouvernance renforcée », analyse-t-il.

Information additionnelle

Imagine DEmain N°93.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des micro-infrastructures pour transformer la vie rurale

Des micro-infrastructures pour transformer la vie rurale

Face au manque d’infrastructures socioéconomiques de base, la vie dans de nombreuses zones rurales reste un défi quotidien. Accès limité à l’eau potable, manque d’électricité, routes et pistes en mauvais état : ces difficultés freinent non seulement le développement local, mais aussi la croissance économique.

Transferts rapides, sûrs et accessibles

Transferts rapides, sûrs et accessibles

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a lancé sa nouvelle plateforme interopérable de système de paiement instantané (PI-SPI), un dispositif présenté comme une avancée majeure pour l’inclusion et la modernisation financières dans l’UEMOA.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.