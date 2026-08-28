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Costume ou décontracté : le débat sur l'élégance masculine

Costume, chemise, cravate et chaussures soigneusement cirées. Pour certains hommes au Togo, une tenue élégante, et particulièrement le costume, reste le passage obligé pour être considéré comme présentable, souligne L’Union paru vendredi.

Les codes vestimentaires évoluent © republicoftogo.com

Costume, chemise, cravate et chaussures soigneusement cirées. Pour certains hommes au Togo, une tenue élégante, et particulièrement le costume, reste le passage obligé pour être considéré comme présentable, souligne L’Union paru vendredi.

Mais cette conception de l'apparence fait débat à une époque où de nombreux jeunes privilégient désormais des styles plus décontractés et adaptés à leur personnalité.

Pour une partie de la génération plus âgée, le costume demeure le symbole du sérieux, de la réussite et du respect que l'on doit à certaines circonstances, un entretien d'embauche, une cérémonie officielle, ou simplement une sortie en ville. S'habiller ainsi reviendrait, selon cette vision, à afficher une certaine tenue morale et sociale.

Information additionnelle

L'Union N°1987.pdf

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