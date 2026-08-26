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Un crocodile repéré à Adétikopé

Un crocodile a été aperçu dans un étang situé derrière la Gendarmerie d'Adétikopé, à environ 30 km de Lomé, poussant les autorités municipales à prendre des mesures de précaution.

Surtout ne pas s'approcher © republicoftogo.com

Un crocodile a été aperçu dans un étang situé derrière la Gendarmerie d'Adétikopé, à environ 30 km de Lomé, poussant les autorités municipales à prendre des mesures de précaution.

Face à la présence de ce reptile, la municipalité appelle la population à une vigilance accrue, notamment aux abords du point d'eau concerné, afin d'éviter tout incident. Les détails sont à lire mercredi dans Togo Matin.

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Togo Matin N°1644.pdf

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