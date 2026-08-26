Komi Selom Klassou à Niamey

Le Togo affirme sa proximité avec les Etats du Sahel, titre Le Messager.

Le président de l'Assemblée nationale, Komi Selom Klassou, a pris part lundi à Niamey à l'ouverture de la première session des Parlements de l'AES (Burkina Faso, Mali, Niger).

Invité d'honneur aux côtés du Tchad, le Togo 'a porté les salutations fraternelles de Faure Gnassingbé aux Etats de l’AES', a indiqué Komi Selom Klassou.

'Que les peuples de ces trois nations se dotent d'un espace commun de délibération, de représentation et de contrôle de la politique publique constitue, aux yeux de tout parlementaire, un progrès qu'il convient de saluer avec la considération qui sied à un acte de souveraineté', a indiqué le président de l’Assemblée.