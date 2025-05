Croissance soutenue, vigilance recommandée

L’année 2025 affiche des signaux encourageants pour l’économie togolaise, comme l’indique Togo Réveil dans son édition du jour. Croissance soutenue, dynamisme du secteur industriel, vigueur des services, inflation maîtrisée : le tableau est flatteur. Pourtant, derrière cette embellie, plusieurs défis demeurent et invitent à une lecture nuancée de cette performance.

Le Togo bénéficie d’un environnement macroéconomique relativement stable. Les projets structurants en cours, notamment dans les infrastructures, le numérique ou encore la logistique portuaire, continuent de soutenir l’activité. L’industrie manufacturière prend de l’ampleur, appuyée par une politique d’industrialisation volontariste. Les services, notamment financiers et numériques, restent moteurs dans les centres urbains.

Sur le plan des prix, l’inflation est sous contrôle, en dessous de la moyenne régionale, ce qui soutient le pouvoir d’achat des ménages et la confiance des entreprises. Le climat des affaires, amélioré par des réformes administratives et fiscales, séduit de plus en plus d’investisseurs étrangers.

Mais cet optimisme affiché doit être équilibré par une certaine lucidité.

La croissance, bien que réelle, reste inégalement répartie. Les inégalités sociales persistent, notamment entre zones urbaines et rurales. Le chômage, surtout chez les jeunes diplômés, reste préoccupant. Le secteur agricole, pilier de l’économie, peine encore à bénéficier des retombées de la transformation industrielle.

À cela s’ajoutent les incertitudes extérieures : pression sur les matières premières, volatilité des marchés financiers, tensions géopolitiques régionales qui pourraient affecter les chaînes d’approvisionnement.

En somme, l’économie togolaise affiche de solides fondamentaux en ce début d’année. Mais pour transformer l’essai, il faudra maintenir le cap des réformes, renforcer l’inclusion sociale et rester vigilant face aux vents contraires du contexte mondial.