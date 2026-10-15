Cure de minceur indispensable

Des routes construites ou réhabilitées qui se dégradent rapidement sous le poids de camions en surcharge : c'est le casse-tête que doivent résoudre les pouvoirs publics, explique jeudi Waraa.

Le Togo a multiplié les dispositifs de contrôle sur ses axes de transit.

Au niveau régional, le règlement de l'UEMOA, adopté en 2005, plafonne le poids total des véhicules à 76 tonnes pour les hydrocarbures et les marchandises générales, et à 80 tonnes pour les conteneurs.