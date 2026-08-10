Cyber-guerre

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Le Togo intensifie sa lutte contre la cybercriminalité, rapporte Togo Matin. Une nécessité : le pays est de plus en plus visé par des attaques ciblant institutions publiques, entreprises et particuliers.

Cybercriminalité : une menace qui progresse plus vite que la riposte © republicoftogo.com

Le Togo intensifie sa lutte contre la cybercriminalité, rapporte Togo Matin. Une nécessité : le pays est de plus en plus visé par des attaques ciblant institutions publiques, entreprises et particuliers.

Les chiffres donnent la mesure du phénomène. Entre 2021 et 2024, l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) a recensé et traité plus de 333 000 incidents numériques, passant de 39 168 cas en 2021 à 181 088 en 2024.

Ransomwares, phishing, vols de données, espionnage industriel, attaques contre les infrastructures critiques : les formes de cybercriminalité sont multiples, et les cibles tout autant, entreprises, administrations, hôpitaux, particuliers.

Information additionnelle

Togo Matin N°1637.pdf

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