Épargner et s'assurer en un clic

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SUNU Assurances Vie Togo et Moov Africa Togo ont lancé deux nouvelles solutions digitales.

Le Mobile Money est à usage multiple © DR

SUNU Assurances Vie Togo et Moov Africa Togo ont lancé deux nouvelles solutions digitales.

Ces offres visent à rendre les services d'assurance et d'épargne plus accessibles aux populations, directement depuis leur téléphone mobile et via paiement Mobile Money, indique La Nouvelle Tribune.

Ce lancement s'inscrit dans une tendance de fond qui transforme en profondeur le paysage financier africain.

Longtemps freinée par un accès limité aux services bancaires traditionnels, une large partie de la population du continent a trouvé dans le Mobile Money une alternative rapide et accessible.

En quelques années, ce mode de paiement est devenu le principal levier d'inclusion financière en Afrique subsaharienne, région qui concentre aujourd'hui la majorité des comptes Mobile Money actifs dans le monde, portée par une pénétration du mobile toujours croissante et une population bancarisée encore minoritaire.

C'est précisément sur cette dynamique que misent SUNU et Moov Africa. En s'appuyant sur un simple téléphone portable, Prévoyance Moov et Épargne Moov entendent toucher des populations souvent exclues des circuits classiques de l'assurance et de l'épargne, notamment en zones rurales ou périurbaines, où l'agence physique reste rare mais le téléphone omniprésent.

Moov Afrique appartient à Maroc Télécoms (Groupe Etisalat). 

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°444.pdf

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