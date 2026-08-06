Un partenaire clé pour les économies ouest-africaines

Imagine Demain, paru jeudi, consacre une large partie de son édition au rôle de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) en faveur des économies des pays de l'UEMOA, parmi lesquels le Togo.

Bras financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD, dont le siège se trouve à Lomé, a publié récemment son rapport annuel 2025, qui illustre l'ampleur de son intervention dans la sous-région.

L'institution a financé 64 projets pour un total de 935,8 milliards de Fcfa en 2025, majoritairement sous forme de prêts à moyen et long termes. Les décaissements ont atteint 698,5 milliards de francs CFA, en hausse de 82 % par rapport à 2024.

Au Togo, deux projets ont particulièrement marqué l'action de la BOAD : un prêt destiné à la construction de la cité ministérielle de Lomé, complexe de dix-huit immeubles appelé à centraliser les services publics togolais, et un financement intégral pour la première phase d'un programme d'appui à la mécanisation agricole et à l'irrigation, avec pour objectif d'augmenter la production nationale de riz et les revenus des producteurs.