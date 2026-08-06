Un partenaire clé pour les économies ouest-africaines
Imagine Demain, paru jeudi, consacre une large partie de son édition au rôle de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) en faveur des économies des pays de l'UEMOA, parmi lesquels le Togo.
Imagine Demain, paru jeudi, consacre une large partie de son édition au rôle de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) en faveur des économies des pays de l'UEMOA, parmi lesquels le Togo.
Bras financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD, dont le siège se trouve à Lomé, a publié récemment son rapport annuel 2025, qui illustre l'ampleur de son intervention dans la sous-région.
L'institution a financé 64 projets pour un total de 935,8 milliards de Fcfa en 2025, majoritairement sous forme de prêts à moyen et long termes. Les décaissements ont atteint 698,5 milliards de francs CFA, en hausse de 82 % par rapport à 2024.
Au Togo, deux projets ont particulièrement marqué l'action de la BOAD : un prêt destiné à la construction de la cité ministérielle de Lomé, complexe de dix-huit immeubles appelé à centraliser les services publics togolais, et un financement intégral pour la première phase d'un programme d'appui à la mécanisation agricole et à l'irrigation, avec pour objectif d'augmenter la production nationale de riz et les revenus des producteurs.
Information additionnelle
Imagine Demain N°101.pdfTélécharger