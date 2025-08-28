Rubriques

Cyberattaques en Afrique : la menace se généralise

Les cyberattaques s’intensifient à un rythme inquiétant en Afrique. Dans un continent en pleine transformation numérique, la menace ne cesse de croître, alimentée par l’essor rapide de la connectivité, la généralisation de la banque mobile et l’explosion du commerce en ligne.

Transformation numérique en Afrique : le revers de la médaille © republicoftogo.com

Dans son rapport 2025 intitulé "Africa Cyberthreat Assessment Report", Interpol tire la sonnette d’alarme sur les nouvelles formes de criminalité numérique qui frappent le continent. Selon les données relayées par La Nouvelle Tribune ce jeudi, la cybercriminalité en Afrique devient de plus en plus sophistiquée, ciblant aussi bien les particuliers que les entreprises et les institutions publiques.

L’accélération de la digitalisation, bien que source d’opportunités économiques, expose également les pays africains à des failles de sécurité importantes. Les cybercriminels exploitent ces vulnérabilités pour lancer des attaques de phishing, des ransomwares, des fraudes financières, ou encore des campagnes de désinformation.

Les secteurs bancaire, gouvernemental, éducatif et de la santé figurent parmi les cibles les plus exposées. L’adoption rapide des services numériques dans ces domaines n’a pas toujours été accompagnée de mécanismes de cybersécurité adaptés, ce qui en fait des terrains favorables pour les attaques.

Interpol appelle à une riposte coordonnée

Face à l’ampleur du phénomène, Interpol insiste sur la nécessité d’une coopération renforcée entre les États africains, les opérateurs technologiques et les forces de sécurité.

Le rapport appelle à des investissements dans la cybersécurité, la formation des professionnels du numérique, et l’adoption de politiques nationales robustes.

Alors que la digitalisation du continent s’accélère, la cybersécurité devient un enjeu stratégique majeur. Ne pas agir maintenant, prévient Interpol, reviendrait à laisser le champ libre à une criminalité numérique en pleine mutation.

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°400.pdf

Télécharger

