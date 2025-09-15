Davantage de classes et de professeurs pour la nouvelle année scolaire

L’année scolaire a officiellement débuté ce lundi. Dès les premières heures de la matinée, élèves, parents et enseignants ont afflué vers les établissements scolaires, dans une ambiance sereine et empreinte de confiance.

Selon le quotidien Togo Matin, tout a été mis en œuvre pour garantir une rentrée réussie. Le gouvernement a renforcé les moyens humains et matériels du système éducatif, notamment par la construction et la réhabilitation de salles de classe supplémentaires et le recrutement de nouveaux enseignants.

Ces efforts s’inscrivent dans la volonté des autorités d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves.

Parents et enseignants saluent ces mesures qui devraient contribuer à réduire les effectifs dans les classes, améliorer le suivi pédagogique et rehausser le niveau global de l’éducation.