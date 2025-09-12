Les gestes essentiels pour préserver son dos au quotidien

Le mal de dos est souvent appelé le « mal du siècle ». Pourtant, de simples ajustements de posture au quotidien permettent de prévenir douleurs et tensions.

Adopter une bonne posture ne consiste pas seulement à se « tenir droit », mais à trouver un équilibre naturel qui protège à la fois le dos et l’ensemble du corps, explique vendredi le journal Togo Matin.

Une bonne posture est un ensemble d’habitudes : s’asseoir correctement, se lever avec précaution, marcher aligné, et se reposer dans de bonnes conditions. Préserver son dos, c’est préserver tout son corps.