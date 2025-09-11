Rubriques

Un Forum économique Inde–Togo prévu en octobre

Des échanges bilatéraux en forte croissance © republicoftogo.com

Un Forum économique Inde–Togo se tiendra en octobre prochain à Lomé, selon les informations publiées jeudi par L’Economiste.

Cet événement marquera une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, déjà en forte progression ces dernières années.

Les échanges économiques entre l’Inde et le Togo connaissent une croissance soutenue, portée par des initiatives conjointes dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la coopération technique. Le forum d’octobre devrait permettre de consolider ces acquis et d’identifier de nouvelles opportunités dans des secteurs stratégiques comme l’agriculture, les infrastructures, l’énergie et les technologies de l’information.

Le Togo bénéficie également de l’appui de l’Export-Import Bank of India (Exim Bank), qui a octroyé plusieurs prêts concessionnels destinés à financer des projets de développement.

