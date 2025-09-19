De la crise à l’émergence

Longtemps marquée par de profondes difficultés, l’agriculture togolaise, qui occupe plus de 60 % de la population active et contribue à environ 40 % du produit intérieur brut (PIB), connaît aujourd’hui un nouveau souffle, observe Togo Matin dans son édition de vendredi.

Ces dernières années, le gouvernement a multiplié les projets et programmes en faveur du monde rural. La priorité est donnée à la mobilisation de financements, à la mécanisation et à la modernisation des pratiques agricoles. L’objectif : renforcer la productivité, améliorer les revenus des producteurs et assurer la sécurité alimentaire.

Un secteur en transformation

L’introduction d’outils modernes, l’accompagnement technique et la mise en place de chaînes de valeur agricoles favorisent une meilleure intégration des exploitants dans le marché national et international. Ce processus doit également contribuer à faire de l’agriculture un levier majeur de croissance inclusive et de développement durable.