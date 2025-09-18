Les cantines scolaires réduisent la faim et le décrochage

Dans de nombreuses écoles à travers le pays, les récréations ne riment plus avec faim ni abandon scolaire. Grâce aux cantines scolaires, des milliers d’élèves reçoivent chaque jour un repas chaud, équilibré et préparé localement, rapporte le journal Waraa paru jeudi.

Pour les enfants issus de familles modestes, ce repas quotidien est bien plus qu’une assiette : il constitue souvent la seule garantie alimentaire de la journée. La cantine contribue ainsi à améliorer la concentration en classe, à réduire l’absentéisme et à encourager la scolarisation des filles, souvent les premières victimes de la pauvreté.