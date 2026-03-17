Délestages sans préavis, consommateurs sans recours

L'électricité est devenue une denrée rare au Togo, dénonce Le Médium dans son édition de mardi, qui titre sans détour sur « La méchanceté de la CEET ».

Pour le journal, avoir du courant ne relève plus d'un service normal mais d'une « bénédiction divine » tant la Compagnie Énergie Électrique du Togo coupe l'alimentation sans préavis.

« Au jour le jour, la CEET est une déception pour les consommateurs », fustige le journal, déplorant l'absence totale de transparence sur les coupures et l'imprévisibilité croissante du service.

Une situation qui exaspère les ménages et les entreprises, pris en otage par des délestages à répétition sans la moindre explication officielle.