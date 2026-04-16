Le journal Symphonie pose la question que beaucoup se posent tout bas : l'opposition togolaise est-elle capable de réveiller une rue anesthésiée par des mois d'apathie populaire ?

Plusieurs formations de l'opposition ont annoncé un meeting qu'elles qualifient d'"envergure" pour le 9 mai prochain, avec pour objectif de contester l'ordre constitutionnel en place.

Un coup de poker politique qui intervient dans un contexte de faible mobilisation citoyenne, où les appels à la rue peinent depuis longtemps à trouver un écho significatif dans la population.

Car le défi est de taille. Après de longs mois de silence et d'immobilisme, l'opposition devra non seulement convaincre ses propres militants de descendre dans la rue, mais aussi séduire une opinion publique largement désenchantée par les querelles politiques et les mots d'ordre sans lendemain.

Les observateurs restent sceptiques. La mobilisation risque d'être faible, et un meeting sans foule pourrait paradoxalement fragiliser davantage une opposition qui peine déjà à incarner une alternative crédible et rassembleuse.