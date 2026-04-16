Une figure de la vie politique togolaise

Abass Frédéric Essokowo Kaboua est décédé le 8 avril 2026 à Lomé, rapporte jeudi Chronique de la Semaine.

Il était président du Mouvement des Républicains Centristes (MRC) et avait siégé à l'Assemblée nationale.

Engagé à l'origine dans l'opposition, Kaboua a activement participé à des regroupements tels que le Collectif "CAP 2010", appelant à des réformes institutionnelles et à une alternance politique. Il a progressivement opéré un tournant en s'éloignant de l'opposition radicale, développant une ligne politique moins hostile au pouvoir et participant aux discussions nationales.

En 2024, dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle Constitution et de l'instauration de la Cinquième République, Abass Kaboua a été nommé sénateur, une reconnaissance de son rôle croissant au sein du cadre institutionnel togolais.

Au-delà de la politique, Kaboua était connu pour ses actions sociales, notamment en faveur de l'éducation dans sa région d'origine, témoignant d'un attachement constant à ses bases.

Figure complexe et parfois controversée, Abass Frédéric Kaboua aura incarné la trajectoire tumultueuse d'une génération de politiciens togolais ayant traversé des décennies de mutations institutionnelles, d'opposition et de transition démocratique.

Il avait 63 ans.