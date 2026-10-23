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Dentifrice : le prix fait-il l’efficacité ?

Un dentifrice hors de prix protège-t-il vraiment mieux les dents ? C’est la question que pose L’Économiste dans son édition de vendredi.

Beaucoup d'arguments commerciaux pour une efficacité souvent limitée © republicoftogo.com

Un dentifrice hors de prix protège-t-il vraiment mieux les dents ? C’est la question que pose L’Économiste dans son édition de vendredi.

Vitamines, ingrédients issus de la cosmétique, formules personnalisées : les fabricants rivalisent d’imagination pour séduire les consommateurs et justifier des prix toujours plus élevés.

Pourtant, selon le journal, ces produits haut de gamme ne seraient pas plus efficaces que des dentifrices classiques.

L’essentiel est ailleurs : pour les dentistes, l’ingrédient clé reste le fluor, qui protège l’émail et prévient les caries. Un brossage régulier, deux fois par jour, compte davantage que le prix du tube.

Information additionnelle

L'Economiste N°959.pdf

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