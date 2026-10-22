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La fin des délestages en vue

Le journal Waraa consacre sa une aux délestages qui perturbent le quotidien des ménages comme des entreprises.

Fin des travaux de maintenance sur le gazoduc © republicoftogo.com

Le journal Waraa consacre sa une aux délestages qui perturbent le quotidien des ménages comme des entreprises.

Ces coupures d’électricité sont liées aux travaux de maintenance en cours sur le gazoduc ouest-africain, qui alimente une partie de la production électrique du pays.

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) se veut toutefois rassurante : un retour à la normale est attendu d’ici la fin du mois d’octobre.

Information additionnelle

Waraa N°582.pdf

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