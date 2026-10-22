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Trop de pauses pipi la nuit ? Les causes à connaître

Se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, un trouble appelé nycturie, peut être lié au vieillissement du système urinaire, mais aussi signaler une maladie.

Il existe des traitements pas toujours efficaces © republicoftogo.com

Se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, un trouble appelé nycturie, peut être lié au vieillissement du système urinaire, mais aussi signaler une maladie.

L’hebdomadaire Santé Éducation recommande de consulter un médecin pour en identifier la cause.

Les infections urinaires figurent parmi les causes les plus fréquentes, en particulier chez les femmes et les enfants. Un diabète mal contrôlé, des troubles de la prostate ou des reins peuvent également être en cause. D’où l’importance d’un avis médical pour poser un diagnostic et recevoir un traitement adapté.

Certaines habitudes peuvent toutefois aider à limiter ces réveils nocturnes. Selon Santé Éducation, les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou ou la laitue, contribueraient à réduire les déplacements vers les toilettes pendant la nuit.

Information additionnelle

Santé Education N°886.pdf

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