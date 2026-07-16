Rubriques

Tendances:
Médias

Dernière ligne droite pour les Evala 2026

Les luttes traditionnelles se poursuivent dans le nord du Togo, rapporte Chronique de la Semaine. Plusieurs finales des Evala se disputent ce jeudi à Pya, Sarakawa et Yaka, dans la préfecture de la Kozah.

Un public nombreux assiste aux luttes © DR

Les luttes traditionnelles se poursuivent dans le nord du Togo, rapporte Chronique de la Semaine. Plusieurs finales des Evala se disputent ce jeudi à Pya, Sarakawa et Yaka, dans la préfecture de la Kozah.

Rite initiatique séculaire marquant le passage à l'âge adulte pour les jeunes kabyè, les Evala dépassent largement le cadre sportif. Chaque année, la compétition attire des dizaines de milliers de spectateurs, venus non seulement de la région, mais aussi de tout le pays et de l'étranger.

Ouverte samedi dernier à Pya en présence du président du Conseil, Faure Gnassingbé, cette édition 2026 continue de faire vibrer les cantons de la Kozah, entre empoignades, chants et danses traditionnelles. Au-delà des arènes, l'événement s'accompagne d'activités culturelles, sociales et économiques qui contribuent au rayonnement touristique de toute la région.

Information additionnelle

Chronique de la Semaine N°763.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Faure Gnassingbé reçoit l'émissaire de Tshisekedi

Faure Gnassingbé reçoit l'émissaire de Tshisekedi

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu ce mardi à Pya, dans la préfecture de la Kozah, le ministre de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), Floribert Anzuluni, porteur d'un message du président congolais Félix Tshisekedi.

Réservations de stands ouvertes

Réservations de stands ouvertes

Les réservations de stands pour la 21ᵉ édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) sont ouvertes depuis le 13 juillet et se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2026, a annoncé le Centre togolais des expositions et foires (CETEF).

Une culture qui résiste au temps

Une culture qui résiste au temps

« L'héritage culturel du Togo célébré sous le regard de Faure Gnassingbé », titre Le Messager. Le journal fait référence aux Evala, les luttes traditionnelles qui se déroulent jusqu'à la fin de la semaine en pays kabyè.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.