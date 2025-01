Des conditions plus favorables

À l’ère du numérique, les écrans multimédia (télévision, tablettes, smartphones, ordinateurs) sont devenus omniprésents dans le quotidien des enfants. S'ils peuvent être des outils d’apprentissage et de divertissement, leur usage excessif comporte des risques majeurs pour le développement physique, psychologique et social des plus jeunes, explique L’Union en kiosque vendredi.