Des micro-infrastructures pour transformer la vie rurale

Face au manque d’infrastructures socioéconomiques de base, la vie dans de nombreuses zones rurales reste un défi quotidien. Accès limité à l’eau potable, manque d’électricité, routes et pistes en mauvais état : ces difficultés freinent non seulement le développement local, mais aussi la croissance économique.

Des forages aux plateformes multifonctionnelles, le progrès s’installe dans les zones reculées © republicoftogop.com

Conscient de cette réalité, le gouvernement a fait le choix d’intensifier la mise en place de micro-infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie des populations rurales, rapporte le journal Togo Matin dans son édition de lundi.

Parmi ces initiatives figurent la construction de plateformes multifonctionnelles — de petites unités capables de fournir de l’énergie pour le pompage de l’eau, la transformation agricole ou encore la recharge d’appareils — ainsi que la réalisation de forages pour garantir un meilleur accès à l’eau potable.

Ces projets, souvent menés en partenariat avec des organisations locales et des bailleurs internationaux, ont déjà montré des résultats positifs. Dans plusieurs localités, ils ont permis la création d’emplois, la réduction de la pénibilité des tâches pour les femmes et l’amélioration de la productivité agricole.

