Transferts rapides, sûrs et accessibles

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a lancé sa nouvelle plateforme interopérable de système de paiement instantané (PI-SPI), un dispositif présenté comme une avancée majeure pour l’inclusion et la modernisation financières dans l’UEMOA.

Selon le journal Togo Matin, qui en a fait écho ce vendredi, cette innovation constitue un véritable tournant dans le paysage financier ouest-africain.

La PI-SPI permettra d’effectuer des paiements en temps réel, 24h/24 et 7j/7, entre différents acteurs du système bancaire et des fintechs, quelle que soit leur institution d’origine. L’objectif est de rendre les transactions plus rapides, plus sûres et accessibles, en réduisant les coûts liés aux transferts.

En rendant les systèmes de paiement interopérables, la BCEAO entend favoriser l’accès des populations aux services financiers numériques, stimuler les échanges commerciaux et accroître la confiance dans les services de paiement dématérialisés.