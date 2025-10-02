Nouveau souffle ?

Depuis le rachat de l’ex-Banque Populaire pour l’Épargne et le Crédit (BPEC), SUNU Bank traverse une période difficile marquée à la fois par des défis économiques et une crise sociale interne.

Selon le journal Nouvelle Tribune, la banque s’attelle à mettre en place une nouvelle stratégie de relance.

L’objectif affiché est de redonner à l’institution une place compétitive sur le marché bancaire national, après plusieurs années de turbulences.

Cependant, cette restructuration s’accompagne de mesures douloureuses. SUNU Bank a procédé au licenciement de 42 collaborateurs, une décision qui a provoqué une vive tension sociale au sein de l’entreprise.

Cette vague de départs alimente un climat de mécontentement et suscite des inquiétudes quant à la stabilité sociale de la banque dans un contexte déjà fragilisé.