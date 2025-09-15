Des thés d’exception

L’Hôtel 2 Février de Lomé a organisé, en fin de semaine dernière, une session de formation destinée à son personnel, dans le cadre du lancement d’une nouvelle marque de thé premium désormais proposée au sein de l’établissement, rapporte L’Economiste paru lundi.

Cette formation avait pour objectif de familiariser le personnel avec l’histoire, l’origine et les spécificités des principales variétés de thé, notamment le thé vert, le thé noir et le thé blanc. Les participants ont pu approfondir leurs connaissances sur les techniques de préparation, les saveurs et les bienfaits de chaque type de thé, afin d’offrir aux clients une expérience gustative raffinée et enrichie.

En intégrant cette nouvelle gamme, l’Hôtel 2 Février confirme son ambition d’élever constamment la qualité de ses prestations et de proposer à sa clientèle des produits d’exception.