Des travaux routiers majeurs pour désenclaver le nord

Waraa, paru jeudi, revient sur le lancement d’importants travaux routiers dans la partie septentrionale du Togo. Selon le journal, ces chantiers constituent une étape décisive dans la politique de désenclavement engagée par les pouvoirs publics.

L’objectif est d’offrir à la région nord un réseau routier plus moderne, capable de soutenir les échanges, de faciliter la mobilité des populations et de stimuler la croissance économique locale. Waraa souligne que ces investissements devraient améliorer l’accès aux marchés, renforcer les circuits commerciaux et créer de nouvelles opportunités dans les zones rurales.

Le journal rappelle enfin que ces infrastructures s’inscrivent dans une dynamique plus large de développement territorial, destinée à réduire les disparités régionales et à intégrer davantage le nord dans l’économie nationale.