Rubriques

Tendances:
Médias

Des travaux routiers majeurs pour désenclaver le nord

Waraa, paru jeudi, revient sur le lancement d’importants travaux routiers dans la partie septentrionale du Togo. Selon le journal, ces chantiers constituent une étape décisive dans la politique de désenclavement engagée par les pouvoirs publics.

Nouvelles routes et pistes aménagées © republicoftogo.com

Waraa, paru jeudi, revient sur le lancement d’importants travaux routiers dans la partie septentrionale du Togo. Selon le journal, ces chantiers constituent une étape décisive dans la politique de désenclavement engagée par les pouvoirs publics.

L’objectif est d’offrir à la région nord un réseau routier plus moderne, capable de soutenir les échanges, de faciliter la mobilité des populations et de stimuler la croissance économique locale. Waraa souligne que ces investissements devraient améliorer l’accès aux marchés, renforcer les circuits commerciaux et créer de nouvelles opportunités dans les zones rurales.

Le journal rappelle enfin que ces infrastructures s’inscrivent dans une dynamique plus large de développement territorial, destinée à réduire les disparités régionales et à intégrer davantage le nord dans l’économie nationale.

Information additionnelle

Waraa N°540.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La gendarmerie frappe fort à Kpalimé

La gendarmerie frappe fort à Kpalimé

La gendarmerie a réalisé un coup de filet spectaculaire dans la commune de Kloto 1, à Kpalimé, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.