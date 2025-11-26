Rubriques

Stabilité monétaire : la BCEAO reconduit ses taux

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a choisi de maintenir inchangés ses taux directeurs, rapporte Togo Matin dans son édition de mercredi.

La Banque centrale choisit la prudence © republicoftogo.com

Le principal taux directeur reste fixé à 3,25 %, confirmant la volonté de l’institution d’assurer une stabilité monétaire dans un contexte économique toujours tendu dans l’UEMOA.

Selon le quotidien, cette décision reflète une politique prudente, visant à contenir l’inflation tout en soutenant la reprise économique au sein de l’Union.

