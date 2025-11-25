Rubriques

Tendances:
Médias

Montée d’une défiance silencieuse face au manque d’hygiène

Une nouvelle habitude se répand silencieusement dans les restaurants, maquis, bars et étals de rue du Togo : de plus en plus de clients refusent d’utiliser les torchons, cuillères, fourchettes, gobelets et verres mis à leur disposition.

Dans les restaurants, la méfiance grandit © republicoftogo.com

Une nouvelle habitude se répand silencieusement dans les restaurants, maquis, bars et étals de rue du Togo : de plus en plus de clients refusent d’utiliser les torchons, cuillères, fourchettes, gobelets et verres mis à leur disposition.

C’est ce que révèle L’Union, qui consacre ce mardi une enquête fouillée à ce phénomène aussi discret qu’inquiétant.

Selon le journal, cette méfiance n’est pas le fruit du hasard : elle traduit une préoccupation grandissante autour de l’hygiène, dans un contexte où la sécurité sanitaire reste un défi. Torchons à la propreté douteuse, ustensiles mal lavés, verres rincés à l’eau stagnante… autant de pratiques qui alimentent un malaise profond chez les consommateurs.

Dans certains établissements, les clients préfèrent désormais apporter leurs propres couverts, utiliser des serviettes à usage unique ou se tourner strictement vers des boissons en bouteille fermée.
Une prudence qui, selon L’Union, reflète un déficit de confiance dans la chaîne sanitaire de la restauration, mais aussi une prise de conscience citoyenne face aux risques potentiels d’infections.

Information additionnelle

L'Union N°1910.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La pluie se fait attendre

La pluie se fait attendre

Alors que la petite saison agricole vient à peine de démarrer, les premiers signes d’inquiétude se font sentir sur le terrain. Le journal Le Médium, dans son édition parue mardi, alerte sur l’absence persistante de pluie, un phénomène qui commence à préoccuper les producteurs.

SUNU cherche à garder le cap

SUNU cherche à garder le cap

Le quotidien L’Economiste revient lundi sur la première édition de « SUNU Business Connect », un événement organisé à Lomé qui a rassemblé clients, partenaires et acteurs influents du secteur privé.

New World muscle ses partenariats

New World muscle ses partenariats

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, revient sur les préparatifs de la chaîne New World, détentrice des droits de diffusion des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF). À l’approche de la CAN Maroc 2025, la chaîne multiplie les initiatives pour consolider son réseau de partenaires.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.