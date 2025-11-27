Rubriques

Tendances:
Médias

Du rose au bleu

Chaque année, les campagnes de sensibilisation aux cancers se multiplient, mais toutes ne rencontrent pas le même niveau de mobilisation.

Sensibilisation inégale © republicoftogo.com

Chaque année, les campagnes de sensibilisation aux cancers se multiplient, mais toutes ne rencontrent pas le même niveau de mobilisation.

Focus Infos s’interroge sur le décalage persistant entre Octobre rose et Novembre bleu.

Octobre rose, consacré au dépistage du cancer du sein, est devenu un véritable phénomène social.

À l’inverse, Novembre bleu, dédié au cancer de la prostate et plus largement à la santé masculine, passe presque inaperçu. Peu d’actions visibles, presque aucune communication virale, et une mobilisation associative bien plus faible. Le contraste est d’autant plus frappant que les cancers masculins représentent pourtant une part importante des diagnostics enregistrés chaque année.

______

Focus Infos N°362, par abonnement 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des travaux routiers majeurs pour désenclaver le nord

Des travaux routiers majeurs pour désenclaver le nord

Waraa, paru jeudi, revient sur le lancement d’importants travaux routiers dans la partie septentrionale du Togo. Selon le journal, ces chantiers constituent une étape décisive dans la politique de désenclavement engagée par les pouvoirs publics.

La gendarmerie frappe fort à Kpalimé

La gendarmerie frappe fort à Kpalimé

La gendarmerie a réalisé un coup de filet spectaculaire dans la commune de Kloto 1, à Kpalimé, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.