Du rose au bleu

Chaque année, les campagnes de sensibilisation aux cancers se multiplient, mais toutes ne rencontrent pas le même niveau de mobilisation.

Focus Infos s’interroge sur le décalage persistant entre Octobre rose et Novembre bleu.

Octobre rose, consacré au dépistage du cancer du sein, est devenu un véritable phénomène social.

À l’inverse, Novembre bleu, dédié au cancer de la prostate et plus largement à la santé masculine, passe presque inaperçu. Peu d’actions visibles, presque aucune communication virale, et une mobilisation associative bien plus faible. Le contraste est d’autant plus frappant que les cancers masculins représentent pourtant une part importante des diagnostics enregistrés chaque année.

