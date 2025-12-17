Rubriques

Tendances:
Médias

L’état civil entre dans l’ère du numérique

Les demandes de copies d’actes d’état civil peuvent désormais se faire en ligne, depuis le début de la semaine, rapporte Togo Matin dans son édition parue ce jour. La mesure concerne notamment les actes de naissance, de mariage et de décès.

Les démarches simplifiées © republicoftogo.com

Les demandes de copies d’actes d’état civil peuvent désormais se faire en ligne, depuis le début de la semaine, rapporte Togo Matin dans son édition parue ce jour. La mesure concerne notamment les actes de naissance, de mariage et de décès.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’administration publique et vise à simplifier les démarches des usagers, tout en réduisant les déplacements et les délais de traitement.

Selon le quotidien, le dispositif est pour l’instant déployé à titre pilote dans cinq communes : Agoè-Nyivé 1, Golfe 1, Avé 2, Zio 2 et Lacs 1. Ces collectivités servent de cadre d’expérimentation avant une éventuelle généralisation à l’ensemble du territoire.

À travers cette réforme, les autorités entendent rapprocher davantage les services publics des citoyens et améliorer l’accès aux documents administratifs essentiels, dans un contexte marqué par l’accélération de la digitalisation des services de l’État.

Information additionnelle

Togo Matin N°1552.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un programme social massif démarre le 18 décembre

Un programme social massif démarre le 18 décembre

Le gouvernement lancera, à partir du 18 décembre, un important programme de transferts monétaires en faveur de plus de 700 000 personnes vulnérables réparties sur l’ensemble du territoire. L’information est rapportée par L’Union dans son édition de mardi.

L’AES envisage la création d’une banque commune

L’AES envisage la création d’une banque commune

Les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de créer une banque régionale commune. L’information est rapportée par le journal L’Économiste dans son édition parue lundi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.