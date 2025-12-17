Rubriques

Tendances:
Médias

Désinformation autour du coup d’État au Bénin

La tentative de coup d’État survenue récemment au Bénin continue de susciter commentaires et spéculations dans la presse sous-régionale. À Lomé, certaines rumeurs ont rapidement circulé, accusant les autorités togolaises d’avoir joué un rôle ambigu dans la gestion de la crise.

La cité lacustre de Ganvié au Bénin © republicoftogo.com

La tentative de coup d’État survenue récemment au Bénin continue de susciter commentaires et spéculations dans la presse sous-régionale. À Lomé, certaines rumeurs ont rapidement circulé, accusant les autorités togolaises d’avoir joué un rôle ambigu dans la gestion de la crise.

Des accusations que le journal Le Messager, paru mercredi, rejette fermement.

Selon le quotidien, le Togo a au contraire apporté un soutien total aux autorités béninoises dès les premières heures de l’événement. Coopération sécuritaire, échanges d’informations et coordination diplomatique auraient été mis en œuvre afin de préserver la stabilité institutionnelle du pays voisin.

Le Messager insiste surtout sur un point précis : à aucun moment les dirigeants togolais n’ont envisagé ou accordé un exil au chef des putschistes. Le journal parle de « rumeurs infondées » et de « fausses informations » largement relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias non vérifiés.

Pour le quotidien, ces allégations relèvent davantage de la manipulation que de l’information.

Information additionnelle

Le Messager N°945.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’état civil entre dans l’ère du numérique

L’état civil entre dans l’ère du numérique

Les demandes de copies d’actes d’état civil peuvent désormais se faire en ligne, depuis le début de la semaine, rapporte Togo Matin dans son édition parue ce jour. La mesure concerne notamment les actes de naissance, de mariage et de décès.

Un programme social massif démarre le 18 décembre

Un programme social massif démarre le 18 décembre

Le gouvernement lancera, à partir du 18 décembre, un important programme de transferts monétaires en faveur de plus de 700 000 personnes vulnérables réparties sur l’ensemble du territoire. L’information est rapportée par L’Union dans son édition de mardi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.