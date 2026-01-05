Rubriques

Électronique grand public : une boutique LG repensée ouvre à Lomé

Le Groupe de distribution togolais RAMCO et LG Electronics ont procédé, il y a quelques jours, à l’inauguration de la boutique LG Assivito, entièrement rénovée, indique Eco & Finances paru lundi.

La marque est notamment présente sur les segments de l’électroménager, des téléviseurs, de l’audiovisuel, de la climatisation © republicoftogo.com

Cette réouverture s’inscrit dans une stratégie de modernisation des points de vente du groupe, partenaire de longue date de LG. La boutique, repensée tant sur le plan architectural que fonctionnel, vise à offrir une expérience client plus fluide et plus immersive.

LG Electronics est un groupe international sud-coréen, reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’électronique grand public et des technologies.

La marque est notamment présente sur les segments de l’électroménager, des téléviseurs, de l’audiovisuel, de la climatisation et des solutions technologiques pour les entreprises. Elle se distingue par son positionnement axé sur l’innovation, l’efficacité énergétique et le design.

