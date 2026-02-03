Rubriques

Tendances:
Médias

Un nouvel acteur textile s’installe avec 1.500 emplois annoncés

La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) poursuit sa montée en puissance. Selon L’Economiste paru mardi, les activités de Togo Apparels Source (TAS) ont été officiellement lancées sur le site industriel situé à Adétikopé (30 km de Lomé).

Une vue de la nouvelle usine © DR

La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) poursuit sa montée en puissance. Selon L’Economiste paru mardi, les activités de Togo Apparels Source (TAS) ont été officiellement lancées sur le site industriel situé à Adétikopé (30 km de Lomé).

Spécialisée dans le textile et l’habillement, TAS s’installe ainsi au cœur de la Plateforme industrielle, confirmant l’intérêt croissant des investisseurs pour cette zone stratégique. L’arrivée de cette entreprise s’inscrit dans la dynamique de diversification industrielle engagée par les autorités togolaises, avec un accent particulier sur la transformation locale.

D’après les informations rapportées par L’Economiste, cette implantation illustre aussi l’attractivité grandissante de la PIA auprès des opérateurs du secteur textile, notamment les investisseurs indiens, de plus en plus présents dans l’écosystème industriel togolais.

À terme, Togo Apparels Source prévoit la création d’environ 1.500 emplois directs, un apport significatif pour l’emploi local et le développement des compétences dans la filière textile. Cette nouvelle unité devrait également contribuer à renforcer la chaîne de valeur industrielle du pays, en soutenant les ambitions du Togo en matière d’industrialisation et d’exportations manufacturières.

Information additionnelle

L'Economiste N°778.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’excellence au féminin

L’excellence au féminin

Le Grand Prix de l’Excellence a été décerné à Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la présidence du Conseil, à l’occasion des awards Togo Top Impact, rapporte Le Médium paru mardi.

Entre rigueur et ambition sociale

Entre rigueur et ambition sociale

Avec la loi de finances 2026, le Togo confirme une trajectoire budgétaire axée sur la consolidation de sa gouvernance économique et sociale, écrit lundi le journal Eco & Finances.

Une paix laborieuse

Une paix laborieuse

Nouvelle Opinion revient lundi sur le déplacement de Faure Gnassingbé à Kigali et Bujumbura. Objectif : tenter de ramener la paix dans l’est de la RDC.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.