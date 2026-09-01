En quête de visibilité

En quête de repères et surtout en mal de sensation, une partie de l'opposition a rendu public, la semaine dernière, un mémorandum présenté comme une sortie de crise, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de la Cédéao relatif à la modification de la Constitution, rapporte Le Médium.

Le journal s'interroge d'emblée sur le postulat même de cette initiative : « Comme s'il y a une crise politique au Togo, au moment où les institutions républicaines fonctionnent normalement et se revigorent naturellement. »

Pour Le Médium, cette sortie relève davantage d'un jeu politique que d'une véritable démarche de résolution. Il s'agirait, selon le journal, de l'expression d'une opposition pressée de manifester sa présence et d'exister dans le débat public.