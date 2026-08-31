Rubriques

Tendances:
Médias

« L'opposition veut-elle l'alternance sans passer par les urnes ? »

C'est la question posée lundi par l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, qui pointe du doigt une contradiction jugée troublante au sein de l'opposition.

Adhérer sans adhérer © republicoftogo.com

C'est la question posée lundi par l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, qui pointe du doigt une contradiction jugée troublante au sein de l'opposition.

Pour le journal, certains opposants se livrent à un jeu dangereux : contester publiquement la légitimité de la Ve République et de ses institutions, tout en s'appuyant paradoxalement sur ce même cadre constitutionnel pour se faire élire député.

Une posture que Nouvelle Opinion qualifie de tentative de manipulation de l'opinion publique, s'interrogeant sur la cohérence d'un discours qui rejette les institutions issues du nouveau texte constitutionnel, tout en profitant pleinement des mécanismes électoraux qu'il met en place.

Reste une question de fond, que le journal laisse en suspens : l'opposition cherche-t-elle véritablement l'alternance démocratique par les urnes, ou privilégie-t-elle d'autres voies pour arriver à ses fins ?

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°971.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Retour au bercail

Retour au bercail

Une vingtaine de ressortissants togolais ont regagné le Togo dimanche en provenance d'Afrique du Sud, signale Togo Matin. Il s'agit d'une opération de rapatriement volontaire, entièrement financée par l'État.

Costume ou décontracté : le débat sur l'élégance masculine

Costume ou décontracté : le débat sur l'élégance masculine

Costume, chemise, cravate et chaussures soigneusement cirées. Pour certains hommes au Togo, une tenue élégante, et particulièrement le costume, reste le passage obligé pour être considéré comme présentable, souligne L’Union paru vendredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.