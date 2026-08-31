Retour au bercail

Une vingtaine de ressortissants togolais ont regagné le Togo dimanche en provenance d'Afrique du Sud, signale Togo Matin. Il s'agit d'une opération de rapatriement volontaire, entièrement financée par l'État.

Elle intervient dans un contexte difficile pour certains Togolais établis en Afrique du Sud. Plusieurs d'entre eux étaient confrontés à des difficultés liées à l'obtention ou au renouvellement de leurs titres de séjour, dans un climat marqué par une recrudescence d'actes à caractère xénophobe.